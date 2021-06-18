Potanın Perileri, galibiyetle tanışamadı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.

A Milli Takım, EuroBasket C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son periyoduna önde giren Potanın Perileri, parkeden 64-54 yenik ayrıldı.

Maçın ilk periyodunu 8-17 geride kapatan Periler, ikinci çeyrekte oyuna ortak oldu ve soyunma odasına bir sayı geride girdi.(26-27)

Geriden gelerek öne geçmeyi başaran Milliler, son 10 dakikaya 44-38 üstünlükle geçti. Son çeyrekte skor avantajını koruyamayan Milller rakibine 64-54 mağlup oldu. Bosna Hersek bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

Milli Takım, gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 mağlup olmuştu.

Çeyrek final iddiası devam eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.