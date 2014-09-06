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Spor

'Potanın Perileri' Ankara’da zehirlendi

Basketbolcular Tuğba Palazoğlu ve Esra Ural’ın durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak

06 Eylül 2014 14:25

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın iki oyuncusu ve federasyon görevlileri hastanelik oldu.

Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını Ankara’da sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın iki oyuncusu ve Türkiye Basketbol Federasyonu görevlileri hastanelik oldu. ‘Potanın Perileri’ lakaplı ay  yıldızlı oyunculardan Tuğba Palazoğlu ve Esra Ural, sudan olduğu sanılan virüs kapınca hastaneye kaldırıldı.

Bu oyuncuların yanı sıra, aynı otelde kalan TBF görevlileri de aynı şikayetle sağlık kurumlarına götürüldü. Milliler’in ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tetkikler sonrası millilerin durumları netlik kazanacak.

 

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