Potadaki darbinin biletleri satışa çıktı

Galatasaray Cafe Crown'ın Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Cola Turka ile yapacağı derbi maçın biletleri satışa çıktı.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda, 18 Nisan 2009 Cumartesi günü saat 19.00'da, oynanacak derbinin biletleri, 5 ve 10 TL karşılığı Biletix'ten temin edilebiliyor.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Akatlar'daki ilk maçın 66-58 kaybedildiği vurgulanarak, "Takımımızın hem ligi daha üst sırada bitirmesi, hem de olası bir play-off eşleşmesinde Beşiktaş Cola Turka'ya karşı eşitliği sağlaması için bu maçta galip gelmesi gerekiyor. Sezonun en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş Cola Turka derbisinde, tüm taraftarlarımızı Ayhan Şahenk Spor Salonu'na bekliyoruz" denildi.

