-Potada dev maç İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde averajla ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray Medical Park ile Anadolu Efes, 5'inci hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligin yenilgisiz üç takımından ikisi olan sarı-kırmızılılar ile lacivert-beyazlılar, yeni sezonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, geride kalan 4 hafta sonunda averajla puan cetvelinde ilk sırada yer alırken, Galatasaray Medical Park ise ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşma aynı zamanda liderliği ele geçirmek veya elde tutmak açısından da önem taşıyor. Bu arada, iki takım yarın 88'inci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun verilerine göre, iki takım bugüne dek 81'i lig, 1'i Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5'i de Türkiye Kupası olmak üzere 87 kez karşılaştı. İki kulüp arasında yaşanan rekabette Anadolu Efes, 61'i lig maçı olmak üzere toplamda 67 galibiyet ile rakibine üstünlük kurdu. Kupa karşılaşmalarında henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Medical Park ise ligde 20 kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray Medical Park'ın toplam 6 bin 494 sayısına karşılık Anadolu Efes, rakip potada 7 bin 127 sayı üretti. Sarı-kırmızılı takım ile lacivert-beyazlı ekip, 1981-1982 ve 1983-1984 sezonlarında statüden dolayı hiç karşı karşıya gelmedi.