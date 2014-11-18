Potada derbinin güleni Fenerbahçe Ülker oldu: 85-74

Türkiye Basketbol Ligi’nde Galatasaray Liv Hospital’ı ağırlayan Fenerbahçe Ülker rakibini 85-74 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker evinde Galatasaray Liv Hospital'ı ağırladı.

Fenerbahçe Ülker, başından sonuna kadar üstün oynadığı maçta Galatasaray Liv Hospital’ı mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonucun ardından Galatasaray Liv Hospital’ın 3 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi.

Fenerbahçe Ülker’de Bjelica, Bogdanovic ve Goudeloc skorer oyunlarıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

ntvspor.net'in haberine göre, karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe Ülker oldu. Yaptığı sert savunmayla maça 8-0’lık bir seriyle başlayan sarı lacivertliler, Carlos Arroyo’nun basketlerine engel olamayınca Galatasaray Liv Hospital skoru 10-9’a getirerek farkı 1 sayıya indirdi. İlk çeyreğin son 4 dakikasına Fenerbahçe Ülker 14-12 üstün girdi. Erceg’in 3 sayılık basketiyle 15-14 öne geçen sarı kırmızılılar, potasında üst üste kolay sayılar görünce çeyreği 20-17 geride kapattı.

İkinci çeyreğe de üst üste basketler bularak hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk 2.5 dakika içinde skoru 27-17’e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Sarı kırmızılılar 3 sayılık basketlerle oyundan kopmayaya çalışırken, skor üretmekte zorlanmayan Fenerbahçe Ülker çeyreğin ilk 5 dakikasını 34-25’lik üstünlükle geçti. Hızlı hücumlardan kolay basketler bulan sarı lacivertliler skoru 43-25’e getirerek farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Galatasaray Liv Hospital’a kolay sayı şansı tanımayan ve tempoyu kontrol eden sarı lacivertliler soyunma odasına da 50-31 önde gitti.

Fenerbahçe Ülker’de Bjelica 14 sayı, 4 ribaundla ilk yarıda sahne alan isim olurken, Hickman 7 sayı, 3 asist ve Vesely de 6 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti. Skor üretmekte zorlanan Galatasaray Liv Hospital ise Erceg’in 8, Arroyo’nun 6 sayısıyla ayakta kalmaya çalıştı.

Maçın ikinci devresine Goudeloc’un basketiyle giren Fenerbahçe Ülker skoru 52-31 yaparak farkı 20 sayının üzerine taşıdı. 2 üç sayılık basketle sarı lacivertlilere cevap veren Galatasaray Liv Hospital, farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. Oğuz Savaş’ın basketleriyle kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Ülker, 3. çeyreğin son 6 dakikasına 60-41 önde girdi. Oyundan kopmayan Galatasaray Liv Hospital son çeyreğe girilirken skoru 66-53’e getirerek farkı 13 sayıya indirdi.

Son çeyreğe Kerem Gönlüm’ün basketiyle girerek farkı 11 sayıya indiren Galatasaray Liv Hospital, Bogdanovic’in sayılarına engel olamayınca sarı lacivertliler skoru 76-60’a getirerek farkı 16 sayıya taşıdı. Fenerbahçe Ülker son 5 dakikaya 77-63’lük üstünlükle girerken, konuk ekip bitime 1.5 dakika kala farkı 8 sayıya indirdi: 79-71. Moladan 5-0’lık seriyle dönen Fenerbahçe Ülker skoru 84-71 yaparak farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Kalan bölümde oyunu kontrol eden sarı lacivertliler salondan 85-74’lük skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker’de Bjelica 18 sayı, 5 ribaundla yıldızlaşırken, Bogdonovic 13 sayı, Goudeloc ise 12 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Galatasaray Liv Hospital’da Zoran Erceg’in 18 sayı, 4 ribaund, 2 asisti ile Arroyo’nun 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.