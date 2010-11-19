-POTADA DERBİ HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 6. haftanın perdesi yarın yapılacak 6 maçla açılıyor. Ligin 6. haftası aynı zamanda derbi maça sahne olacak. Kadrosuna NBA'in yıldız oyuncusu Allen Iverson'ı katan Beşiktaş Cola Turka ile Beko Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker arasındaki derbi, 21 Kasım Pazar günü oynanacak. Beşiktaş Cola Turka Arena'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Beko Basketbol Ligi'nde 6. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: Yarın: 13.00 Galatasaray Cafe Crown-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi) 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi (Antalya Atatürk) 17.00 Olin Edirne-OYAK Renault (Mimar Sinan) 17.30 Erdemir-Aliağa Petkim (Erdemir) 17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (Bursa Atatürk) 18.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Karşıyaka) 21 Kasım Pazar: 13.00 Medical Park Trabzonspor-Efes Pilsen (Trabzon 19 Mayıs) 15.30 Beşiktaş Cola Turka-Fenerbahçe Ülker (Beşiktaş Cola Turka)