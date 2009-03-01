Pota derbisi Beşiktaş'ın



BBL'de 20. haftanın derbi maçında Beşiktaş Cola Turka sahasında Fenerbahçe Ülker'i 110-95 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nin 20. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker'in karşılaşmasında gülen taraf 110-95'lik skorla Beşiktaş oldu.



Akatlar Arena'da ilk yarısı başa baş geçen maçta ev sahibi ekip ilk çeyreği 28-26, ilk yarıyı da 56-54 üstün tamamladı.



İkinci yarıya 12-0'lık bir seri ile başlayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğini 79-73 önde geçtiği maçta son periyotta farka giderek salondan 110-95 galip ayrıldı.



Ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden rövanşı alan Beşiktaş Cola Turka, son 4 maçta 3. galibiyetini almış oldu. Siyah-beyazlı takımda Jimmy Baxter 25 sayı-2 asist, Cevher Özer 22 sayı-5 ribaunt, Mire Chatman da 18 sayı-9 asistle başrolü oynadılar.



Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Fenerbahçe Ülker'de ise Marques Green'in 26 sayı-4 asist, Mirsad Türkcan'ın 15 ve Damir Mrsic'in 14 sayılık performansları yeterli olmadı.



