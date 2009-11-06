Pot kıran Topbaş da kendi sözlerine güldü:





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sanayi Mahallesini Seyrantepe'ye bağlayan tünel inşaatının test sürüşünü yapmak için Sanayi Mahallesindeydi. Topbaş önce metroda test sürüşü yaptı. Seyrantepe durağından Aslantepe'ye 3 tünel inşaatının devam ettiğini söyleyen Topbaş, daha sonra bu tünellerden biten150 metrelik tünelin önüne gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Topbaş domuz gribi aşısı olup olmayacağı sorusuna başta yanıt vermek istemedi. Ancak daha sonra soruya cevap vermeye karar veren Topbaş " Türkiye çok ciddiye aldı. Diğer gripler de var. Ama domuz gribi olunca çok daha ciddiye alındı. Hekimlerden bilimadamlarından aldığımız bilgiye baktığımızda bulaşma riski çok daha fazla. Ama riski griplerden daha az denmekte. Ben şahsen kendim olarak söyleyeyim.

Biraz yaşamına dikkat eden , ama herşeyi seçen değil ama bulduğumu yiyen aşırı yemek yemeyen sıvı tüketimini zaten yapan, sabahları aç karnına bir tane elma yiyen, bu konuda bir şeyi olan insanım . Beslenme alışkanlıkarımı bozmadan dikatlice tüketmeye çalışan birisiyim. Hamdolsun sağlıklıyım " dedi.

" Ben kendimin risk grubunda olduğumu zannetmiyorum. Çünkü İstanbul'un heyecanı, İstanbul'daki bu çalışmalar gücümü eforumu artırıyor. Bu da benim herhalde başkanlık sürecinde verdiği eforla herşeye tahammül etme imkanımız var. Adeta günün 2 saati ayaktayız. Pazar dahil programımız var. Bu yoğunluklara rağmen bir problem yaşamadım. " dedi.



Topbaş herkesin kendi tercihini yapacağını söyleyerek, " Herkes tercihini yapacak. Biz de dinliyoruz, bakıyoruz; görüyoruz. Kendini herkes kendisini bilir. Ne kadar tahammüllü ne kadar soğuğa sıcağa filan diye. Ben kışın bile kar yağarken bile iç çamaşırı giymiyorum..."

"Yani fanila giymiyorum. Atlet giymiyorum. Fanila atlet gitmiyorum.Kışın bile soğuğa böyle tahammülüm var" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak gazeteciler çoktan kahkahaya boğulmuştu.

Bir gazetecinin " Ya olursanız ne olur efendim ? " sorusuna ise Topbaş, " Zaman aman söylediğim gibi riskleri sıfırlama sanatıdır. Ben de kendim beslenmelerime çokça sıvı almaya dikkat ediyorum. Tavsiyemdir. Bir kaşık bal arkasından birkaç bardak su. Müthiş bir olay. Tavsiye ederim. Hep sırlarımı verdim size " dedi.