Poşu takan bakanlar hakkında suç duyurusu

T24 - Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün poşu taktığı için hapis yattığına dikkat çeken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, poşu takan bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM’de, “CHP öğrencilere sahip çıkıyor” konulu basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına tutuklu bulunan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün babası ve kardeşi de katıldı.





Ağbaba, toplantıda poşu taktı



Veli Ağbaba, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün molotoflu bir saldırının yaşandığı yere yakın bir durakta otobüs beklerken darp edilerek gözaltına alındığını belirterek, “Cihan’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen tek somut delil ise Cihan’ın taktığı poşudur” dedi.





Başbakan ve bakanların fotoğrafını gösterdi



“Başbakan’ın bizzat kendisi ve bakanları poşu takıyor” diyerek elindeki fotoğrafları tek tek gösteren Ağbaba, şöyle dedi:



“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın takmış olduğu poşu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın takmış olduğu poşu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in takmış olduğu poşu, yine Sayın Mehmet Şimşek’in takmış olduğu poşu ve bir siyasetçi olarak Sayın Devlet Bahçeli’nin takmış olduğu poşu ve Tarkan’ın takmış olduğu bir poşu. Yani Cihan taktığı poşunun yüzünden hapis yatıyor. O halde poşu takmak suçsa poşu takan bakanlar hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Ve suç aletini de basın mensuplarına göstermek istiyorum, suç aleti budur, eğer bu suçsa, bunu da, kendimi de ihbar ediyorum, bu poşuyu da ben de takıyorum.”



Tutukluluk süreleri



22 aylık gibi uzun bir zaman dilimi içerisinde Cihan’ın sadece 5 kez mahkemeye çıkartıldığını belirten Ağbaba, “Tutukluluk süresini düzenleyen ilgili yasa maddesinin en kısa zamanda hakkaniyet temelinde düzenlenmesi gerekmektedir. Cihan ve bütün tutuklu öğrenciler için en kısa zamanda gerekli yasalar çıkarılıp olanaklar sağlanarak eğitimlerine devam etmelerinin önü açılmalıdır” dedi.





'Nefret suçları yasası çıkarılsın'



Aykan Erdemir’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan caydırıcı düzenlemeler içeren bir nefret suçları yasasının çıkarılması için girişimde bulunmaya davet etti. Erdemir, şöyle dedi:



“Buna ek olarak nefret suçu işleyen kamu görevlilerinin ayrımcı tutum ve davranışlarıyla yüzleşmelerini sağlayacak bir hassasiyet eğitimi programının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”



İstanbul Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi 1. sınıf öğrencisi Burak Kul’un 2007 yılı Ramazan ayında edebiyat öğretmeni tarafından dövüldüğünü belirten Erdemir, şöyle dedi:



“İstanbul Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi 1. sınıf öğrencisi Burak Kul, 2007 yılı Ramazan ayında edebiyat öğretmeni Zeki Yılmaz’ın, ‘Bu sınıfta Alevi var mı?’ sorusuna, ‘Ben Aleviyim’ yanıtını vermesinin ardından ‘Öyleyse benden çekeceksin, bunu bil’ diyen öğretmeni tarafından dövülmüş ve bu nefret suçu sonrasında yedi günlük rapor almıştır. Ne yazık ki ilk duruşma bu ayrımcılık ve nefret suçu olayından ancak üç yılı aşkın bir süre geçtikten sonra 2011 yılı şubat ayında gerçekleştirilmiş ve bu duruşmada öğretmen Zeki Yılmaz’a mahkeme tebligatının yapılmadığı ortaya çıkmıştır.”





