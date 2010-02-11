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Sağlık

Postiş deyip geçmeyin

İngiltere’nin önde gelen saç bilimi gruplarından bir tanesi, saça takılan postiş lerin uzun süre kullanılması halinde ileride sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

11 Şubat 2010 02:00

 T24- İngiltere’nin önde gelen saç bilimi gruplarından “Trichological Society” kadınların güzelleşmek uğruna saçlarını uzun göstermek için taktırdıkları postijlerin uzun süre kullanılması halinde ileride sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
        



Trichological Society grubu, artan sayıda kuaför salonunun müşterilerine ucuz fiyatlarla bu postijleri taktığını ve bazı kuaförlerin de bunları uygun şekilde takma becerisine sahip olmadığını kaydetti.


Grup, bu durumun daha fazla genç kadının kellik ve saç kıran gibi saç sorunlarından şikayetçi olmasına yol açtığını belirtti.Saç uzmanlarından Barry Stevens, saçlarını uzatmak için postij kullananların genelde daha iyi görünmeyi ve hissetmeyi beklediklerini, ancak bunun hüsranla sonuçlandığını söyledi. Stevens, bu eklentilerin uzun süre kullanımlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve saça daimi zarar verebileceğine dikkat çekti.


İngiliz Dermatoloji Dergisi’nde çıkan bir yazıda da, saçları uzatmak için kullanılan postijlerin olası tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Yazıda, bunları kullanan bazı kadınlarda gözle görülür saç kaybı olmasa da saç derisine yakından bakıldığında sorunun görülebileceği belirtildi.

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