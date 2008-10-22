Poster fotoğrafta suçlu yok

Gazeteci Hrant Dink’in katil zanlısı olarak tutuklanan Ogün Samast’ın Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen görüntüleriyle ilgili açılan davada yargılanan şube müdürü ile bir komiser beraat etti.



Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, dönemin Samsun Terörle Mücadele Şube Müdür Vekili Metin Balta ile Komiser İbrahim Fırat katılmazken, sanıkların avukatı duruşmada hazır bulundu. Savunma avukatı Ahmet Çavuş, müvekkillerinin suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti. Çavuş, savunmasında, olayla ilgili bazı görevliler hakkında takipsizlik kararı verildiğini, bu kararın kesinleştiğini, bu konuda müvekkillerinin de bir suçu bulunmadığını söyledi.



Diğer sanık İbrahim Fırat’ın da bilgisayara kaydedilen görüntüleri sildiğini daha önce beyan ettiğini hatırlatan avukat Çavuş, söz konusu görüntüleri sanığın verdiğinin ispat edilmediğini söyledi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Metin Balta hakkında "görevi kötüye kullanmak suretiyle görev ihmal suçundan" kamu davası açıldığını belirterek, "atılı suçu işlemediğinin sabit olması" sebebiyle sanığın beraatine karar verdi.İbrahim Fırat hakkında da "gizliliğin ihlali" suçundan dava açıldığını kaydeden heyet, "Sanığın atılı suçu işlediği konusunda mahkumiyetine yetecek derecede kesin, inandırıcı, şüpheden uzak delil elde edilemediği" gerekçesiyle sanığı suçsuz buldu.





İddianame



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürvekili olan Metin Balta’nın "Ogün Samast’ın eyleminden dolayı sempati duyma görüntülerinin oluşmasına, kamu görevi ile bağdaşmayacak şekilde söz ile davranışların gelişmesine ve şubenin çay ocağında kargaşa yaşanmasına engel olmayarak görevini ihmal ettiği" ileri sürülmüştü. İddianamede, olay tarihinde aynı birimde komiser olan İbrahim Fırat’ın da Ogün Samast’a ait her iki yanında polis ve jandarma görevlilerinin olduğu fotoğrafların basında yer almasına sebebiyet verdiği ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği kaydedilmişti.



Balta’nın "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Fırat’ın da "soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek zanlıya ait fotoğrafların görsel ve yazılı basında yer almasına sebebiyet verme" suçundan 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.







