Posta'ya göre Türkiye'nin en seksi 10 erkeğinden biri olan Ertuğrul Özkök: Ödülümü iade etmek zorundayım...

Posta gazetesince hazırlanan "Türkiye'nin 50 yaş üstü en seksi 10 erkeği" listesinde üçüncü sırada yer alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Bu ödülü iade etmek zorundayım. Etrafımda öylesine büyük bir haset çemberi oluştu ki" dedi.

Özkök, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kıskançlık, alevler ortasında kalmış çaresiz bir akrep gibi etrafımı öylesine sardı ki; en yakın arkadaşlarım bile öylesine düşman haline geldi ki. Bu yaştan sonra sırf onları kaybetmemek için bu ödülü ve bana verdiğiniz bu en seksi erkek madalyasını üzülerek iade ediyorum."

Özkök'ün üçüncü sıradan girdiği listede yer alan diğer isimler; Mehmet Öz, Ali Koç, Haluk Bilginer, Faruk Süren, Ayhan Sicimoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Sadettin Saran, Fikret Orman, Emir Yargıcı.

Ertuğrul Özkök'ün "Yurtdışında aklımı kurcalayan sorular" başlığıyla yayımlanan (14 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hayret

- Bir haftadır Netflix’siz ve BlueTV’siz yaşayabiliyorum...

- Bir haftadır Japon viskisi içmeden durabiliyorum.

- Bir haftadır, Spotify dinlemeden kalabiliyorum.

- Bir haftadır Tansu tarafından fırçalanmadan yaşayabiliyorum.

- Bir haftadan beri DR’a gidip, dergi ve kitap almadan edebiliyorum.

- Bir haftadan beri Pakize’yi ve Biber’i ve Kazım’ı ve Çiçek’i görmeden durabiliyorum.

- Bir haftadan beri Sedat Ergin’le konuşmadan yazı yazabiliyorum.

10 yıl sonra kim ne olacak

- Gezi’de hayatını kaybeden çocuklar çapulcu mu olacak, yoksa “demokrasi” kahramanı mı...

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- Kabataş olayı tarihe, çapulcuların bir kızı tartaklaması olarak mı geçecek, yoksa tarihimizin en kışkırtıcı yalanı olarak mı?

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- Kırmızı fularlı kız, PKK’lı bir hain olarak mı görülecek, yoksa IŞİD’e karşı savaşırken ölen kahraman bir Türk kızı mı...

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- Can Dündar, Ali Kemal mi olacak yoksa Namık Kemal mi...

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Bence herkes bir tahminini bir kâğıda yazmalı, sonra torunlarına bırakmalı...

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Bakalım, yarın, bugünün hangi inancını doğrulayacak, hangisini tekzip edecek.

Sevgili Rifat, ödülümü jüriye iade ediyorum

Niyetim Jean-Paul Sartre’ın Nobelödülüne yaptığını yapmak değil...

Türk devletinin ödülünü kabul etmeyen Mandela gibi falan davranmak değil amacım...

Beni Türkiye’nin en seksi 10 erkeği arasına sokan Posta jürisine bütün kalbimle teşekkür ediyorum.

Sevgili Rifat sana da da minnettarım...

Şu fani dünyada bana en seksi erkek olma keyfini yaşattınız...

Ama bu ödülü iade etmek zorundayım... Etrafımda öylesine büyük bir haset çemberi oluştu ki...

Kıskançlık, alevler ortasında kalmış çaresiz bir akrep gibi etrafımı öylesine sardı ki... En yakın arkadaşlarım bile öylesine düşman haline geldi ki...

Bu yaştan sonra sırf onları kaybetmemek için bu ödülü ve bana verdiğiniz bu en seksi erkek madalyasını üzülerek iade ediyorum.

Sağ olsun arkadaşlarım... Şu fani dünyada üç gün mutluluğu bile dar ettiler bana...

Oysa ben bu ödülü hiçbir zaman şahsi menfaatlerim için kullanmayacaktım.