Postaneye para yatırmaya gelen Senegalliyi üçüncü kattan attılar!

Kumkapı'da para yatırmak için gittiği postanede sıra yüzünden kavga eden Senegal uyruklu Seydou Nourou Kente (25), 4 kişi tarafından 3. kattan aşağıya atıldı. Yaralanan Seydou Nourou Kente hastanede tedavi altına alınırken, polis 4 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kumkapı, Saraç İshak Mahallesi, İbrahimpaşa Yokuşu Sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay, görgü tanıklarının anlatımına göre şöyle gelişti:

Para yatırmak için postaneye giden Senagal uyruklu Seydou Nourou Kente, sıra yüzünden bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında, bu kişi, telefon ederek arkadaşlarını çağırdı. Kente de arkadaşlarını çağırınca, postanede iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, Seydou Nourou Kente 3. kat penceresinden aşağıya atıldı. Kente yaralı şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Senegallinin kafasının alın bölgesinde ezilme meydana geldiği, kalçasının da kırıldığı öğrenildi.

Polise ifade veren Seydou Nourou Kente, “Sıra yüzünden bir kişi ile kavga ettim. O arkadaşlarını çağırınca, ben de çağırdım. Kavga sırasında biri kaldırıp beni pencereden aşağı attı" dedi.

Olaydan sonra harekete geçen polis, olayın şüphelileri Hakan Y., Süleyman Y., İsa Y. ve Hasan T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularında, kavga ettiklerini, ancak Senegalliyi 3. kattan aşağıya kimin attığını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.