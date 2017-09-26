Posta'dan Arda Turan'a: Futbol yok, aşk çok!

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın, manken Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı yolundaki iddiaya, Posta'nın birinci sayfasında yer verildi. Turan'ın uzun süredir sahalardan uzak olduğu hatırlatılan haberde, "Futbol yok, aşk çok" yorumu yapıldı.

Posta'da yer alan haberde şu ifade kullanıldı:

"Arda Turan 2.5 yıldır aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’dan 4 gün önce ayrıldı. Hiç vakit kaybetmeden kendisine yeni bir sevgili buldu. Manken Özge Ulusoy ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer 23 Eylül Cumartesi gecesi Cihangir’deki gece kulübü Hazine’de eğlenirken yakınlaştı. Daha sonra Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’a gittiler. Kulüpten sabaha karşı el ele çıktılar."