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Dünya

Postacılara saldıran karga mektup dağıtımını durdurdu

Canuck, Kanada'da trenlere binmesi ve parlak cisimleri çalmasıyla tanınıyor

29 Haziran 2017 18:16

Kanada'nın Vancouver kentinde tanınmış karga Canuck'un bir postacıya saldırması üzerine şehrin belli bir kısmında posta hizmetlerine ara verildi. Posta idaresi tarafından yapılan açıklamada, "Böyle bir tehlike kalmayana kadar Doğu Vancouver'daki bazı adreslere dağıtım yapılmayacak" dendi.

Canuck şehirde, kentteki trenlere binmesi ve aralarında bir suç mahallindeki bıçağın da bulunduğu parlak cisimleri çalmasıyla tanınıyor. Bir devriye aracındaki düğmeyi çalmasıyla da poliste sabıka kaydının olmasına neden olmuştu.

Kanada Posta İdaresi Sözcüsü Darcia Kmet yaptığı açıklamada "Maalesef çalışanlarımız Vancoucer'daki bir mahallede posta dağıtmaya çalışırken bir karganın saldırısına uğradı ve yaralandı. Üç eve düzenli posta dağıtımı, personelimiz için güvenli olmadığından durduruldu" dedi

"Canuck and I" adlı Facebook sayfasının yöneticisi Shawn Bergman, karganın sık sık bir postacıya saldırıp yaralandığını söyledi.

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