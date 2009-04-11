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Spor

Postacılar Adana'da yarıştı

11 Nisan 2009 16:37

38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yarışması seçmelerinde, Adana'da 11 posta dağıtıcısı kıyasıya mücadele etti.

Adana PTT Başmüdürü Mahmut Akbal, Adnan Menderes Bulvarı girişinde başlayan yarış öncesi yaptığı açıklamada, 9 erkek ve 2 kadın dağıtıcının katıldığı yarışmada, dereceye girenlerin Türkiye elemelerine katılacaklarını söyledi.

Amaçlarının, posta dağıtıcıları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak, verimi artırmak, sportmenlik ruhu ve davranışı kazandırmak olduğunu vurgulayan Akbal, yarışmada bayanların 5 kilometre, erkeklerin de 10 kilometre yürüyeceğini, birincilere bisiklet, ikinci ve üçüncülere ise kol saati hediye edileceğini kaydetti.

Akbal, kurum olarak spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Spor kardeşlik, insanların biraraya gelerek kaynaşması ve karşılıklı saygı ve sevgi demektir" dedi.

Akbal, geçen yıl yapılan seçmelerde bayanlar kategorisinde Asiye Gül Alkış'ın Türkiye seçmelerinde 4'üncü olduğunu anımsatarak, bu yıl Alkış'tan şampiyonluk beklediklerini ve 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yarışmasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesini beklediklerini kaydetti.

Daha sonra, yarışma, Akbal'ın start vermesiyle başladı. Yarışma sonucunda, erkeklerde birinciliği Hacı Yıldız, bayanlarda da Asiye Gül Alkış elde etti.

Bu arada yarışmanın yapıldığı Adnan Menderes Bulvarı'nın trafiğe açık olması teknik komitenin ve sporcuların tepkisine neden oldu.

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