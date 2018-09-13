Posta yazarından Rize Valisi'ne: Uzungöl 'betongöl' oldu, Ayder'in hali içler acısı; Allah aşkına dokunmayın

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın ‘12 Ayder’ isimli projesini köşesine taşıdı. Vali Bektaş'ın “11 yaylayı daha turizme kazandıracağız" açıklamasına ise, "Turizme kazandırılan yaylaların hali ortada: Uzungöl 'betongöl' oldu, Ayder’in hali içler acısı! Allah aşkına geri kalan yaylalara dokunmayın. Yazıktır, günahtır" yorumunda bulundu.

Yazar Candaş Tolga Işık'ın Rize'de ki ‘12 Ayder’ isimli projeyi "Eyvah Eyvah!" başlığıyla değerlendirdiği yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Rize Valisi Erdoğan Bektaş konuşmuş: “Rize’de 11 ayrı nokta tespit ettik. Ayrıntıya indiğimizde başka bir 11 nokta daha bulabilirdik ama işi çok dağıtmamak için en iyi 11 nokta üzerinde yoğunlaştık. Bu 11 noktaya bir de Ayder eklenince 12 Ayder ortaya çıkıyor. Projenin anlaşılır olması için ‘12 Ayder’ ismini kullandık. Hemen hemen her ilçemizde bu yoğunluk merkezlerini oluşturmaya çalıştık.” Vali Bey özetle diyor ki “11 yaylayı daha turizme kazandıracağız.” Turizme kazandırılan yaylaların hali ortada: Uzungöl “betongöl” oldu, Ayder’in hali içler acısı! Allah aşkına geri kalan yaylalara dokunmayın. Yazıktır, günahtır. Oraya da turist gelmesin. Ne olur kıymayın o cennete!"

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