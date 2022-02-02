Posta yazarı Çalışlar: “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisini gezerken Osmanlı hanedanı için icat edilen gerici, yobaz ve çağdışı karalamasının ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisinden izlenimlerini kaleme aldı. Çalışlar, "Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi' sergisini gezerken Osmanlı hanedanı için icat edilen gerici, yobaz ve çağdışı karalamasının ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz" düşüncesini dile getirdi.

Çalışlar yazısında, "Osmanlı Hanedanı'nın başına gelenleri yıllarca duymadık bile. Kimdiler, nasıl insanlardı, öğrenmedik. Kitapları adeta dönemin trolleri yazmıştı. Osmanlı neyin nesiydi sorusuna cevap arayanlar, gerçekten onlar hain miydi diye merak edenler, sergiye koşturmuşlardı. Okulların da tatil olmasıyla sergiyi gezenlerin önemli bir kısmını öğrenciler oluşturuyordu. Şehzade Ömer Faruk’un askeri üniforması içinde çok etkileyici bir tablosunun yanında 'Halife’nin oğlu' yazısı göze çarpıyor. İsmi yok. Ömer Faruk’un Milli Mücadele’ye katılmak istemesini ve Anadolu yollarından döndürüldüğünü yeni yeni konuşuyoruz. Bu sergiyi gezerken, Osmanlı hanedanı için icat edilen gerici, yobaz ve çağdışı karalamasının ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz. Hanedan mensupları arasında müzisyenler, bestekârlar, şairler ve piyanistlere çokça rastlayabilirsiniz. Yani, ressamları teşvik eden, kendisi de ressam ve çello çalan Abdülmecid, ailenin tek sanatçısı değil. Bu sergiyi bir yüzleşme olarak da gezebilirsiniz." ifadesini kullandı.