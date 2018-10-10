Posta yazarı: 15 kişilik timin görüntüsü de kimlikleri de deşifre edildi

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili devletin elinde çok net bilgiler olduğunu, 15 kişilik 'diplomatik' ekibin emniyet tarafından tek tek kimliklerinin tespit edildiğini yazdı. Işık, "Kim kimdir, kim kimin korumasıdır, ne görev yapmaktadır bu bilgiler çok yakında açıklanır" dedi.

"Konsolosluk, diplomatlar çalışıyorsa dokunulmazdır, kasaplar varsa değil!"

İstanbul Emniyeti’nin Suudi Arabistan konsolosluğunda arama yapacak olmasını hatırlatarak uluslararası anlaşmalar nedeniyle konsolosluk binalarına dokunulamayacağı gerekçesini savunan bir gruba işaret eden Tolga Candaş Işık, "Öyle bir dokunulur ki! O binalar diplomatlar görev yapıyorsa dokunulmazdır, canlı canlı insan doğrayan kasaplar varsa değil!" değerlendirmesinde bulundu.

"Dil koparmak, el kırmak, akıl almak"

Yazar, Meclis’te dün MHP-İyi Parti gerilimi yaşandığına dikkati çekerek 'Liderlerin atarlı-giderli konuşmalarının şahikası' diye tanımladığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şu açıklamalarına yer verdi: "Dilini koparırız, elini kırarız, aklını alırız!" Öte yandan Işık Bahçeli'ye "Dil koparmak, el kırmak, akıl almak...' Bu nasıl bir seviye Allah aşkına?" diye sordu.

Candaş Tolga Işık'ın "15 kişilik timin görüntüsü de kimlikleri de deşifre edildi" başlıklı yazısının tamamına linkten ulaşabilirsiniz



