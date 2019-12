Posta Kutusu

Chakra’nın 2008-2009 Sonbahar/Kış nevresim koleksiyonu, farklı desenleri ve benzersiz yumuşaklıktaki dokularıyla yatak odalarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. (www.chakra.com.tr)Türk tüketicisini sağlıklı yatak ile tanıştıran Yataş, Yatak Eksperi uygulaması ile herkesin kendisi için en doğru ve uygun yatağı kolayca bulmasını sağlıyor. Yataş, Yatak Eksperi sayesinde vücut yapınıza, isteğinize ve bütçenize en uygun yatağı kolayca seçebilecek; Yataş kalitesi ve rahatlığı ile uyumanın keyfine varacaksınız. (www.yatas.com.tr)Özgün tasarımlı mobilyalara imza atan ünlü Fransız markası Ligne Roset, biribirinden şık aydınlatma ürünleriyle ışığı sanata dönüştürüyor. Ligne Roset aydınlatma ürünleriyle, benzersiz ortamlar yaratmaya kararlı. (www.ligneroset.com.tr)Her yıl yeni ve farklı konseptler geliştirerek tasarım çalışmalarını sürdüren Kütahya Seramik, yenilikçi, modern ve iddialı tasarımlardan oluşan seramik ve cam koleksiyonlarını CERSAIE fuarında sergiledi.Brillant 2009 perde koleksiyonuyla evinizin havasını değiştirmeye kararlı. Sezonun moda renk kombinasyonlarını tercih edebileceğiniz Brillant perdeler şık ve kullanışlı. Bu şık perdeler üstelik çift taraşı olarak da kullanılmakta. (www.brillanthome.com)Ankastre cihazların uzmanı Gaggenau yine bir ilke imza atarak, içinde birçok ‘en’leri barındıran bulaşık makinesini geliştirdi. Dünyanın en geniş, en hızlı ve en fazla su tasarrufu sağlayan bulaşık makinesi Gaggenau‘dan.Restoran, bar&kulüp olarak Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde açılan Lipsi, kış aylarının gözde eğlence mekânları arasında yerini aldı. Lipsi, Türkiye’de ilk kez, içecek hariç ‘sabit’ fiyat sistemini uyguluyor. (www.lipsiistanbul.com)Autodesk Türkiye, yapının ilk tasarım aşamasından işletilmesine kadar her türlü bilgi ve işleyişin, koordineli, tutarlı ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayan Yapı Bilgi Sistem ürünleri ile profesyonellerin tasarım ve yaratıcılık konularına daha fazla zaman ayırabilmelerine fırsat tanıyor. (www.ven.com.tr)Vanucci Mutfak, zengin modül seçeneği ile her modeliyle farklı mekânlar yaratıyor. Dolap kapaklarında kullandığı masif, ahşap kaplama, lâke, çelik ve temperli cam seçenekleriyle farklı mekânlar yaratmak mümkün. (www.vanucci-tr.com)Teknolojinin Türkçesi sayılabilen Vestel, standart LCD televizyonlara göre çok daha hafif, ince ve zarif bir çizgiye sahip Vestel Pixellence Super Slim LCD TV’leri tüketicilerin beğenisine sunuyor.Harman Kardon® tarafından üretilen HS 350 ev sinema sistemi çekici tasarımıyla en son teknolojiyi evlerinize geitiriyor. High- Definition Multimedia Interface özelliği ile evde sinema keyfi çok daha keyişi. (www.sfrkd.com)Artstone, Beyoğlu’nun tarihi dokusuyla bütünleşen ürünleri ile mimarların ve dekorasyona meraklı kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. (www.artstone.com.tr)Çanakkale Seramik&Kalebodur, trend belirleyen yeni koleksiyon ürünleriyle İtalya Cersaie Fuarı’nda büyük ilgi topladı. Dünyaca ünlü Türk Tasarımcı Can Yalman’ın, Osmanlı ve Selçuklu kültürlerinin zengin formlarını buluşturduğu Orientile Koleksiyonu, Cersaie Fuarı’nın en beğenilen ürünü oldu.Halı ve ev aksesuarlarının trend belirleyen markası Step, beklenen değiştirme Kampanyası’nı başlattı. Eski halısını Step’e getiren yeni halısını %25 indirim ile alıyor. (www.stepcarpet.com)Ayşe Yıldıran’ın Renklerin Adası kitabı, renkli evler için yaratıcı fikirlerin adresi Filli Boya sponsorluğunda Es Yayınları tarafından yayımlandı. (www.betek.com.tr)Taksim’de ‘oteller bölgesi’ olarak bilinen Talimhane’nin ilk 5 yıldızlı oteli Elite World Hotel İstanbul, neo-klasik mimarinin ince zevklerini modern çizgilerle birleştirmiş. Saray mimarisinin dekorasyonundan da etkilenen Elite World Hotel, konaklama sektörünün mimari anlayışına yeni bir boyut getirecek.Kumaş ve duvar kaplamalarında son trendleri yakalayan Homteks kış koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kabarık dokular ve parlak kumaşlardan oluşan koleksiyonda kraliyet sembolleri dikkat çekiyor. (www.homteks.com)Arta Design Group, sonbaharda film izleme keyfinize keyif katmak için, ünlü İtalyan tasarımcı Centro Richerce’nin tasarımı olan Morelato TV ünitesini sunuyor. Morelato TV Ünitesi eviniz için görsel bir ayrıcalık sunarken, TV keyfinize de şıklık getiriyor. (www.artadesigngroup.com)İstanbullular Boyner Evde Bahçeşehir ve İstinyePark’ın ardından Boyner Evde Palladium ile buluşuyor. Boyner Evde Palladium’un tek kata yayılan 400 m2’lik satış alanında, ev tekstilinden banyoya mutfaktan sofra aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden hediyeliklere kadar her türlü özgün ürünü bulabilirsiniz.İtalyan tasarımcı Matteo Thun tarafından TVS için tasarlanan pişirme grubu ürünleri yüksek kaliteli dupont teşondan üretiliyor. Ürünler, tüm ocaklarda ve bulaşık makinesinde kullanılmak için ideal. (www.tantitoni.com)Desen ve tasarımlarıyla, perdede dünya modasına yön veren Elvin Tekstil’in koleksiyonlarından Chanan Design, zarişiği ve şıklığıyla evlerinize farklı bir soluk getirecek. (www.chanan.com.tr)Her biri sarayları ve seçkin konutları süsleyen birbirinden değerli aydınlatma ve cam dekorasyon ürünlerine sahip olan La Murrina’nın özel tasarımı MEDUSA, cam tutkunlarının büyük beğenisini kazanacak. (www.mlg-murano.com)Türkiye’de sadece Cinisli mağazalarında satışa sunulan Pirelli Bedding %100 lateks yataklar, kendi adına patentli Dualcomfort Physiosystem teknolojisi sayesinde vücudun yedi ayrı ağırlık bölgesine farklı ölçülerde destek vererek sağlıklı bir uyku sağlıyor. (www.cinisli.com.tr). İCA Home&Garden tarafından ülkemize getirilen dünyaca tanınmış mobilya markası Selva’nın Heritage J.S. koleksiyonu, geleneksel ve klasik formu çağdaş bir tasarım anlayışında birleştirmiş.Samsung G-Serisi buzdolapları geniş içi hacim ve TWIN Cooling Plus teknolojisini bir arada sunuyor. TWIN Cooling PlusTM sistemi soğuk havanın kontrolsüz dağılmasını engelleyerek, soğutucu ve dondurucu bölmelerinin ayrı ayrı ve ihtiyaç duydukları kadar soğutulmasını sağlamakta. (www.samsung.com)