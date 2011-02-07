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Yaşam

POSTA GÖNDERİLERİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL İNDİRİM ANKARA (A.A)

07 Şubat 2011 17:17

-POSTA GÖNDERİLERİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL İNDİRİM ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla posta gönderilerinde indirim yapacak. PTT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubattan önceki 5 gün içinde postaya verilen PTT kargo, küçük paket (kayıtlı ve kayıtsız) ile APG (Acele Posta Gönderisi) ve KKTG'lere (Kapıdan Kapıya Teslim Gönderisi) tebligat hariç yüzde 10 indirim uygulanacak. Hediyelik eşya ve paketlerin gönderilmesinde APG, KKTG ve PTT kargo hizmetlerinin tercih edilmesi, postayla gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajların sağlam yapılması, bu amaçla posta gişelerinde bulunan kutu ve torbalardan faydalanılması istendi.

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