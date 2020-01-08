Posta gazetesinin internet sitesinde çalışan kişi, Soylu paylaşımları gerekçesiyle işten çıkarıldı iddiası

Posta.com.tr’de İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Diren Selimoğlu’nun işten çıkarılmasının sebebinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşımlar olduğu ileri sürüldü.

Demirören Medya Grubu'nun internet sitelerinden www.posta.com.tr’de 'İş Geliştirme Müdürü' olarak görev yapan Diren Selimoğlu’nun işten çıkarılmasına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Selimoğlu'nun işten çıkarılması talimatının bizzat Meltem Oktay Demirören tarafından verildiği, Selimoğlu’nun Gezi Parkı Direnişi'ni destekleyen isimlerden olduğu için gönderildiği ileri sürülüyordu. Ancak deneyimli ismin gönderilmesinin ardındaki asıl nedenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla alakalı paylaşımlar olduğu ortaya atıldı.