Posta: Abdullah Gül'ün neşeli hâli gözlerden kaçmadı

Siyaset kulislerinde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş-Bayern Münih maçını Başkan Fikret Orman'la beraber izledi. Posta gazetesi, maç esnasında tebessüm eden Gül için "Neşeli halleri gözlerden kaçmadı" ifadesini kullandı.

Gazetenin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da Gül, 'Aday olacak mısınız?' sorularına 'Olmayacağım' yanıtını vermemesi aday olacağı iddialarını güçlendiriyor."

CHP: SP adayının Abdullah Gül olmasını temenni ediyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz" açıklamasını yapmış ve şöyle devam etmişti: Tabii biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. Saadet Partisi'nin ikna etmesi lazım. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım.

Karamollaoğlu: Netleşen bir şey yok

SP lideri Temel Karamollaoğlu ise, 'Adayları Abdullah Gül olacak mı?' sorusuna "Abdullah bey sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fakat şu an netleşen bir şey yok. Zaten daha zamanımız da var. İlerleyen süreçte istişarelerimizi tamamlayacağız" şeklinde yanıt vermişti.