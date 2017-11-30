Posof Savcısı'ndan ilçenin kurtuluş tarihini değiştiren kitap

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, köy muhtarlarıyla yaptığı toplantıda Posof\'un kurtuluş tarihinin 2 Mart değil, 23 Şubat olduğunu söyledi.

Posof tarihine ilişkin hazırladığı kitapla ilgili bilgi veren Savcı Emre Gezer, bu çalışma kapsamında ilçenin Gürcü işgalinden kurtuluş tarihinin 2 Mart olarak kutlandığını fakat gerçek kurtuluş tarihinin 23 Şubat olduğunu belirtti. Elindeki tarihi belgeleri muhtarlara gösteren Savcı Gezer, kurtuluş tarihinin 23 Şubat 1921 olarak değiştirilmesine ilişkin Belediye Meclisi\'ne sunacağı teklifi tüm muhtarların destekleyerek aynı talebi içeren bir dilekçe hazırladığını söyledi. Posof\'un İstiklal madalyalı 349 gazisi olduğunun Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarından tespit edildiğini belirten Gezer, birçok ailenin dedesinin gaziliğinden ve madalyasından haberdar olmadığını söyledi. Gazilerin adlarını tek tek muhtarlara okuyan Gezer, bu durumdan ailelerin haberdar edilmesini ve gazilerimize dair bir bilgi havuzu oluşturmak amacıyla her muhtarın kendi köyünün gazileriyle ilgili araştırma yapmasını istedi.

KADIN MUHTAR, DEDESİNİN İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Toplantıda Baykent köyünün kadın muhtarı Özgül Önder dedesinin İstiklal Savaşı gazisi olduğunu öğrenerek duygulu anlar yaşadı. Toplantının en dikkat çekici anı, Gezer\'in 1267\'de Posof\'ta kurulan ve Anadolu\'nun en uzun ömürlü ve tek Türk-Hristiyan Beyliği olan Atabekler Devleti\'nin son iki beyinden biri olan Gorgora\'nın, 1579 tarihli portresini gösterdiği an oldu.

Gezer, 25 Nisan 1915 günü Arıburnu çıkarması esnasında Atatürk\'ün yanı başında fotoğrafı bulunan ve o tarihte Atatürk\'ün emir eri olan Posof\'un Aşıküzeyir köyünden Celal Tunuz\'tan bahsetti. Savcı Gezer, babası Posof Kaymakamlığı yaptığı için ilkokulu Posof\'ta okuyan Tuncel Kurtiz\'e ve Posof Askerlik Şubesi\'nde personel subaylığı yaparken ilk şiir kitabını Posof\'ta yayımlayan ve Posof\'a dair birçok şiiri bulunan şair Turgut Uyar\'a kadar birçok konuda ilginç bilgiler paylaştı. Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ilçelerinin tarihi ile ilgili yapılan bu çalışmadan dolayı Cumhuriyet Savcısı Gezer\'e teşekkür etti.

Posoflu muhtarlar da bu tarihi çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek araştırmaları destekleyeceklerini ifade ettiler. Bu arada adı henüz koyulmayan kitabın hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

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