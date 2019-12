Poşette çevre devrimi

Türkiye’de gıda market zincirleri, hem çevreye verilen zararı önlemek, hem de kaynakların fuzuli israfını önlemek amacıyla plastik poşet kullanımını azaltacak uygulamalara yöneldi. Kimi pazar filelerine geri dönerken, kimi doğada bir iki yılda tamamıyla çözülen çevreci poşetleri kullanıyor, kimi de poşetleri parayla satarak tüketiciyi caydırmaya çalışıyor.



Dünyada da doğada çözülmesi 1000 yıldan fazla zaman alan plastik poşetlere karşı çevreci örgütlerinin girişimlerinin sonuç vermesiyle birlikte, pek çok ülke naylon poşetleri yasaklama yoluna gitti.



ABD’de San Francisco kentinde alışveriş merkezleri ve eczanelerde poşet kullanmak yasaklanırken, Fransa’nın Paris şehrinde plastik poşet kullanımına bu yıl son verildi. Yasak, 2010 yılından itibaren tüm ülke genelinde uygulanacak.



Hindistan’da plastik poşet 4 eyalette yasak. İrlanda’da her plastik poşete 20 sent vergi uygulanıyor. Romanya’da da çevreci poşet kullanılmasına dair kanun bu yıl başında uygulamaya konuldu. Türkiye’de ise gıda market zincirleri bu işe gönüllü olarak başladılar.



Doğada çözünen poşet



Aralık 2008’de “Doğada çözünebilir poşet”leri Macrocenter mağazalarında tüketiciye sunan Migros Türk A.Ş, 2009’da aynı uygulamayı Migros’larda da devreye soktu. Tansaş ve Şok market zincirleri de ilerleyen dönemde aynı poşetleri kullanacak.

Çevreci poşetler, doğaya bırakıldığında, 12-24 ay içerisinde mikroorganizmaların, nemin, güneş ışığının, ısının ve oksijenin bulunduğu ortamlarda parçalanıp, biyolojik olarak çözünüyor.

Migros Genel Müdürü Özgür Tort, bu uygulamayla kaynakların fuzuli israfından kurtulduklarını ve yarına yatırım yaptıklarını söyledi.



Çevre dostu poşet



Yenileme garantili



Carrefoursa, Mayıs 2008’te doğa dostu torbaları tüketicilerine sundu. 1.6 TL’ye satılan torbalardan bugüne kadar 162 bin 307 adet satıldı. Torbalar yıpranma ve yırtılmaya maruz kaldığı takdirde, ücretsiz değiştiriliyor. Ömür boyu yenileme garantili olan torbaların satılmasının sebebi, her mağazaya gidişte yeni bir torba almak yerine tekrar kullanımını sağlayabilmek.



Geliri Tema Vakfı’na



Metro’da 1.39 TL’ye Tema Vakfı’yla yürütülen proje kapsamında bez torbalar satılıyor. Yıkanabilen ve ağırlığa dayanıklı olan bu torbaların satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü Tema Vakfı’na bağışlanıyor. Marketlerde kullanılan plastik poşetlerin tanesiyse 19 kuruştan satılıyor. Metro Grubun plastik poşetlerini ücret karşılığı satmasındaki amaçsa poşetlerin iki yıl gibi bir sürede doğada çözünmelerine karşın, gereksiz kullanımı önlemek ve çevreciliği teşvik etmek.



Fileler geri döndü



Mağazalarında kullandığı güneş enerjisi sistemi sayesinde enerjiden tasarruf sağlarken çevreye de katkı sağlayan Tesco Kipa, hibrid araç kullanımı uygulamasından sonra poşet kullanımını azaltmak için alışveriş filesi dönemini açtı. Çeşitli renklerde olan fileler, pilot olarak seçilen Marmaris, Antalya ve İzmir’deki mağazalarda uygulanmaya başlandı.