Poşette BioNTech aşısı satarken yakalandı!

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis durumundan şüphelenerek K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde, üzerinde "Pfizer-BioNTtech Covid-19 Vaccine (aşı)" ibaresi bulunan 6 adet aşı bulundu. K.D. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli bir kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 10 bin lira bulunan M.Ş.'nin, bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi. (DHA)