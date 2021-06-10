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Poşette BioNTech aşısı satarken yakalandı!

2 kişi gözaltına alındı

10 Haziran 2021 13:15

İstanbul Şişli'de elindeki poşetin içinden 6 adet Covid-19 aşısı çıkan K.D. ile bu aşıları satın almak istediği belirtilen M.Ş. gözaltına alındı.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis durumundan şüphelenerek K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde, üzerinde "Pfizer-BioNTtech Covid-19 Vaccine (aşı)" ibaresi bulunan 6 adet aşı bulundu. K.D. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli bir kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 10 bin lira bulunan M.Ş.'nin, bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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