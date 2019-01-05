Poşet uygulamasından muaf olmak isteyen eczacılara Bakan Kurum'dan yanıt

"Kullanılmış poşetler mikrop bulaşma riskini artırır" diyerek poşet uygulamınsan muaf tutulmak isteyen eczacılara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. "Vatandaşımızın sağlığı söz konusu" diyen Kurum, eczanede verilen poşetlerin ücretsiz olması noktasında gelecek hafta usul esasları yayınlayacaklarını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklama yaptı.



Kurum şunları kaydetti:



"Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız."

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Marketlerde 1 Ocak'tan itibaren ücretli poşet uygulaması başlatılmıştı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "İlacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için bu uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı" açıklaması yapmıştı.