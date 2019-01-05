Poşet üreticisi de olan yeni yasanın mimarı AKP'li Balta: Amacımıza ulaştık

Plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmasına yönelik yasanın mimarlarından olan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “Atık miktarını azaltmak siyaset üstüdür" dedi. "Türkiye’nin her yerinde poşet konuşuluyor" diyen Balta, "Amacımıza ulaştık” ifadesini kullandı.

Balta, Milliyet’ten Bahar Atakan'a yaptığı açıklamada tüketicilere yönelik uyarılarda bulundu. Balta, “Aksaklık varsa, vatandaşın bunu ihbar etmesi lazım” dedi. Balta, “Ülkemizin her noktası cennet, buraları gelecek nesillere bozmadan, tahrip etmeden bırakmak, devretmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Aynı zamanda poşet üreticisi olan Balta, özetle şunları kaydetti:

2023 HEDEFİ: Türkiye’de 1 kişi yılda 440-500 poşet tüketiyor. Herkesin hayatında poşet var. Bunu 2019’da 90, 2023’te 40’a düşürmek istiyoruz. Neden 25 kuruş oldu? Daha fazla da olabilirdi. Amacımız toplumdan, milletten para almak değil. 25 kuruşun anlamı şu: ‘Biz atık miktarını nasıl azaltabiliriz.’ Şu anda poşet her yerde konuşuluyorsa, gündem oluyorsa amacımıza ulaştık. Poşetin altını diken, yıkayıp ütüleyen insanlar gördüm.

‘SIFIR ATIK’A TEŞVİK: 25 kuruşun, 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidecek. Bu paralar belediyelerin çevresel projelerine aktarılacak, bisiklet yollarının yapımında kullanılacak. Poşetlerin parası, fişlerde var. ‘Nasıl takip edeceğiz’ sorusunun yanıtı var. Plastik poşeti ücretsiz veren işletmelere depo alanı hariç kapalı satış alanın her metrekaresi için 10 TL para cezası verilecek. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçilebilecek. Aksaklık varsa, vatandaşın bunu ihbar etmesi lazım. Plastik kullanımını ve israfı azaltmak istiyoruz. Çevreyi kirletmemek için bu kanunu çıkarttık. Atığın miktarı azalacak. Sıfır atık yönetim sistemini kuranlara teşvik verilecek.

KİRLETEN ÖDER: 2021’den itibaren depozito uygulaması zorunlu olacak. Lastik, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar, plastik ambalajlardan, metal ve kompozit ambalajlardan geri kazanım katılım payı alınacak. Kirleten öder... Atık miktarlarını azaltmak siyaset üstüdür. Daha temiz Türkiye için milletimizin desteğini bekliyoruz.

15 MİKRON UYARISI: Poşetin tamamen yasaklanmasını isteyenler var. Ekmek reyonunda veya gıdaların hijyeninin sağlanması için kullanılan, 15 mikron ve onun altındaki poşetler için ödeme yapılmayacak. Yeniliklere karşı direnç gösteriyoruz. Kasaya gidince, ‘10 tane de ver evde çöp poşeti kullanayım’ deniyordu. Şimdi 1 veya 3 poşete her şeyi sığdırmaya çalışılacak. Mağaza ve marketler, birçok defa kullanılacak alternatif taşıma ürünlerin geliştirmek durumunda. Poşetlerin logolu olması veya olmaması, 25 kuruşun alınmayacağı anlamına gelmez. Amaç poşet kullanımında sayıyı ve kullanılan plastik miktarını azaltmak.

HAYVAN HAKLARI YASASI: Hayvan haklarıyla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Özellikle tecavüz, öldürme, işkence... Bir kanun teklifi daha gelmedi. Ocak içinde, olmazsa şubatta muhakkak... Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Bu çerçevede çalışıyoruz. Bilim adamı, veteriner hekim, akademisyen, hukukçu, hayvan haklarıyla alakalı STK’ları, tarafları dinliyoruz. Hayvanların rahatça yaşayabilecekleri ortamı devlet olarak sunmamız lazım. Zihniyet değişikliği oluşturmak lazım. Bunun tartışılması lazım. Tartışmadan zarar gelmiyor.

Eleştirileri biriktiriyorum

Yeni bir uygulama, farklı ve enteresan görüşler geliyor. Facebook, Twitter, sosyal medya ve mailden... Olumsuz yorumları seviyorum. Bu konuyla ilgili duyarlılık sağlıyor. Bir vatandaş diyor ki, ‘25 kuruşa aldığım poşette neden market logosu var? Para verip reklam yapıyorum’ diyor. Biri de diyor ki, ‘Mesele poşet falan değil, nasıl vergi alınırken, vergi alınmaz algısı yaratmak, gerisi hikaye’ diyor. Hepsine yorum yazdım. Sonra beni desteklemeye başladılar. Destek, eleştirilerden daha fazla. ‘Niye eleştiriliyor’ demiyoruz. Gelen eleştirileri biriktiriyorum. Yorum yapanlara ulaşmak istiyorum.