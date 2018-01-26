'Pos tefecisi' adliyeye sevk edildi 

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, sahibi olduğu kuyumcu dükkânında pos cihazları üzerinden tefecilik yaptığı iddia edilen Niyazi İ., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kentin en işlek noktalarından Seyhan ilçesinin Çakmak Caddesi üzerinde yer alan Paris Pasajı\'ndaki bir kuyumcuda, pos cihazları üzerinden tefecilik yapıldığı ihbarını alan polis, 25 Ocak\'ta iş yerine baskın düzenledi. Kuyumcuda yapılan aramada çok sayıda kredi kartı ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ve dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Niyazi İ., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

KREDİ KARTLARI VE KAŞELER BULUNDU

Kuyumcuda yapılan arama çalışmaları sırasında, tefecilikte kullanıldığı iddia edilen farklı kişiler adına düzenlenmiş 13 kredi kartı ve bunlara ait çok sayıda sliple banka dekontları, 2 kaşe, 1 bilgisayar ve yine çok sayıda boş kredi kartı slipi ele geçirildi. İş yeri sahibi Niyazi İ.\'ye ait 13 ajandanın 2\'sinde ise kime ne kadar para verip aldığının detaylı dökümüne ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Niyazi İ. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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