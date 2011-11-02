-POS cihazı arıza verince TOKAT (A.A) - 02.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesindeki depremden yaralı olarak kurtulan 28 yaşındaki öğretmen Şeyma Sucu, memleketi Tokat'ta enkaz altında yaşadığı 3,5 saati anlattı. Depremden yaralı olarak kurtulan Sucu, Topçubağı Mahallesindeki baba evinde yaptığı açıklamada, okul öncesi öğretmeni olarak atandığı Erciş'in ilk görev yeri olduğunu belirtti. Deprem günü, Erciş'te katıldığı seminer sonrası dinlenmek için arkadaşlarıyla birlikte kafeye gittiğini ifade eden Sucu, bir süre burada kaldıktan sonra hesabı ödemek üzere kasaya yöneldiğini anlattı. POS cihazının birkaç kez hata verdiğini, bu sırada beklerken depreme yakalandıklarını kaydeden Sucu, yaşadıklarını şöyle anlattı: ''POS cihazı hata vermeseydi binadan çıkmış olacaktık. Kasadayken önce sallantı olduğunu anlamadık, binaya bir şeyin çarptığını sandık. İçinde bulunduğumuz bina deprem başlayınca birden çöktü. Bina çöktükten sonra telefonlarla birilerine ulaşmaya çalıştık fakat ulaşamadık, çünkü telefonlar çekmiyordu. Bulunduğum yerde 9-10 kişiydik. Aralarında sadece ben tam olarak hareket edebiliyordum, çünkü kolonla duvar arasında oluşan hayat üçgeninde kaldım. Bulunduğum yerde bir polis arkadaş vardı. O, telefonla arkadaşlarına ulaştı. Onun sayesinde moralimizi sürekli yüksek tuttuk, sürekli bizi telkin etmeye çalıştı. Enkaz altındayken polis arkadaş üzerimizde sadece çatının olduğuna inandırdı bizi. Çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra enkaz altından çıktığımızda ise 5 katlı binanın üzerimize yıkıldığı gördük.'' Enkazdan çıktığında Van insanının yardımseverliğiyle karşılaştığını söyleyen Sucu, vatandaşların sürekli enkaz altındaki insanları kurtarmak için çalıştıklarını belirterek, ''Van halkı, Erciş halkı çok yardımsever bizden yardımlarını esirgemediler, deprem öncesi de deprem sonrası da'' dedi. İyileştikten sonra görevinin başına tekrar döneceğini belirten Sucu, ''Görevime devam etmek istiyorum. Öğrencilerimi yarı yolda bırakamam. Oradaki insanları seviyorum ve görevimi sürdürmek istiyorum'' diye konuştu. Öğretmen olan babası Mustafa Sucu da kızının görevine devam etmesini istediğini ifade ederek, ''Afet olmasından dolayı insan ürperiyor. Oradaki manzaralar çok korkunçtu. Ancak görev nerede yapılırsa kutsaldır. Böyle bir yerde yapılması da daha iyi olduğu kanaatindeyim. Annesi de, ben de görevine devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.