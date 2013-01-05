Portrelerin altından farklı resimler çıktı

Londra National Portrait Gallery'de (Ulusal Portre Galerisi) bulunan Tudor dönemi portrelerinin, başka resimlerin üzerine yapıldığı belirtildi.

İngiltere kraliyet hanedanlarından Tudor’ların (1485-1603) döneminde eser veren sanatçıların yarattıkları portreleri inceleyen uzmanlar, portrelerin altında farklı resimler olduğunu açıkladı.

Sanat tarihçilerinin, bir resmin orijinal olup olmadığını anlamak için kullanılan, kızıl ötesi ışınlarla altındaki katmanları inceleme yöntemi olan reflektografi ve X ışınları, alt katmanlardaki resimleri ortaya çıkardı.

'İlginç sorular uyandırdı'

Londra’da bulunan National Portrait Gallery’nin baş küratörü Dr. Tarnya Cooper, bu keşiflerin “beklenmedik” olduğunu ve sanatçıların kullandıkları materyal ve amaçları konusunda ilginç sorular uyandırdığına dikkat çekti.

1601 tarihli, Kraliyet Hazinedarı ve şair, 1. Dorset Lordu Thomas Sackville’in portresi altında bu şekilde bulunan gizlenmiş bir İsa’nın Kırbaçlanması resmi bulundu.

Kraliçe 1. Elizabeth’in başbakanı ve istihbaratçısı Sir Francis Walsingham’ın portresinin de, Meryem Ana, Çocuk İsa ve Yusuf veya bir meleğin resmedildiği bir tablonun üzerine yapıldığı fark edildi.

Uygulanan ağaç halkaları ile tarihleme yöntemine göre, ilk resim 1547 ile 1579 arasında yapılmışken, Walsingham’ın portresi 1580’lerin ortalarında yapılmıştı.

'İkinci el tuval kullanıldığını bilmiyorlardı'

Dr. Cooper konuyla ilgili, “Tuvallerin yeniden kullanılması Tudor dönemi geri dönüşümüne örnek oluşturuyor – geri dönüşüm geçmişte hayatın önemli bir parçasıydı. Ancak portreleri yapılan kişiler büyük ihtimalle ikinci el tuval kullanıldığını bilmiyorlardı.”

Keşfedilen resimler, National Portrait Gallery’deki “Hidden: Unseen Paintings Beneath Tudor Portraits” (Gizli: Tudor Portreleri Altında Görünmeyen Resimler) sergisinde görülebiliyor.