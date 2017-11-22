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Spor

Portolu futbolcular Beşiktaş taraftarına hayran kaldı

Maxi Pereira: "Her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım" Felipe: "Burada aldığımız 1-1'lik skor bizim için iyi" Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA  Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak so

22 Kasım 2017 12:41

Maxi Pereira: \"Her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım\"

Felipe: \"Burada aldığımız 1-1\'lik skor bizim için iyi\"

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA 

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunu garantilediği maç sonu UEFA\'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Portolu oyuncular, skordan memnun olduklarını söylediler.
Vodafone Park\'taki atmosferden de çok etkilendiklerini belirten Portolu oyunculardan Maxi Pereira, \"Taraftarı ile muhteşem bir şekilde uyumlu olan bir takıma karşı oynamak çok zordu. Biz maçı kendi sahamızda kabul ederek hızlı çıkışlar yapmaya çalıştık. Bu taktikle de birkaç pozisyon yakaladık ama 2\'nci golü bulamadık. Şunu da belirtmek isterim ki her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım\" ifadelerini kullandı. 
Porto\'nun golünü atan isim Felipe de, Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a karşı oynamanın zorluğundan bahsetti. Felipe, \"Burada aldığımız 1-1\'lik skor bizim için iyi. Gerçekten böyle bir atmosferde Beşiktaş\'tan 1 puan almak kesinlikle kolay değil\" diye konuştu.
MAÇIN ADAMI QUARESMA SEÇİLDİ
Öte yandan UEFA, Beşiktaş\'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma\'yı \"Maçın adamı\" seçti.

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