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Spor

Porto'da zafer Martin Sonka'nın

Martin Sonka: "Şampiyon olmak istiyorum" İSTANBUL, (DHA) Red Bull Air Race'in altıncı ayağında birinci Martin Sonka oldu

04 Eylül 2017 22:03

Martin Sonka: \"Şampiyon olmak istiyorum\"

İSTANBUL, (DHA)

Red Bull Air Race\'in altıncı ayağında birinci Martin Sonka oldu.
Portekiz\'in Porto kentinde düzenlenen ve 600 bin seyircinin izlediği Red Bull Air Race\'de, yarış öncesi genel klasmanın üçüncü sırasında yer alan Sonka altıncı ayaktaki zaferi sonrası puanını 54\'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Porto\'da ikinci sırayı ise Pete Mcleod aldı. Üst üste üçüncü ikinciliğini elde eden Kanadalı pilot, genel klansmanda liderin 4 puan gerisinde kaldı. İkiliyi, 47 puanlı Kirby Chambliss ve 44 puanlı Yoshihide Muroya takip etti. 
SONKA: \"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM\"
Porto\'da zafere ulaşan Martin Sonka yarış sonrası açıklamalarda bulundu.
Şampiyon olmak istediğini söyleyen başarılı pilot, \"Harika hissediyorum. Çeşitli cezalar aldığım son 3 yarıştan sonra kazanmayı başardık ve bu yüzden çok mutluyum. Porto inanılmazdı ve gerçekten çok iyi bir ortam vardı. Elbette şampiyonluk istiyoruz\" diye konuştu.
Genel klasmanda son durum şu şekilde:
1- Martin Sonka / 54
2- Pete Mcleod / 50
3- Kirby Chambliss / 47
4- Yoshihide Muroya / 44

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