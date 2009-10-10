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Kültür-Sanat

Portobello Cadısı beyazperdeye taşınıyor

Paulo Coelho'nun romanı 'Portobello Cadısı'ndan uyarlanan 'The Experimental Witch' adlı film, Roma Film Festivali’ndeki gösterime katılıyor.

10 Ekim 2009 03:00

Paulo Coelho'nun 'Portobello Cadısı' romanından uyarlanan 'The Experimental Witch' adlı film, Roma Film Festivali’ndeki gösterime katılıyor.

Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, 'Portobello Cadısı'ndan uyarlanan 'The Experimental Witch' adlı filmin, Roma Film Festivali’ndeki gösterimine katılıyor.

Festival 15–23 Ekim 2009 tarihleri arasında devam edecek. The Experimental Witch festival çatısı atında Sala Petrassi in Roma’da 20 Ekim 2009 Salı günü saat 21.00’da gösterilecek.

Filmin gösterimini sonrasında Paulo Coelho, Lucio Dala ve yönetmen Elisabetta Sgarbi edebiyat ve sinema hakkında konuşacaklar

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