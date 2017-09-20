Porto Riko'da kasırga alarmı

Dün Karayipler'de Guadalup ve Dominika Adası’nda etkili olan Maria Kasırgası 2 kişinin hayatına mal oldu, maddi hasara yol açtı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Maria'nın en yüksek kasırga seviyesi olan 5'te olmasına karşın giderek daha da güçlendiği uyarısı yaptı.

Kasırganın Porto Riko'ya ulaştığı saatlerdeki hızının 260 ila 280 km. arasında değişebileceğini belirtti.

5'inci seviyedeki bir kasırga Porto Riko'yu en son 1928'de vurmuş, 300'den fazla kişi ölmüştü.

Porto Riko'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyon kişinin kasırga nedeniyle tehlikede olduğu uyarısı yapıldı. 400 bin nüfuslu başkent San Juan'ın kasırgadan en çok etkilenen bölge olması bekleniyor. Maria'nın bölgede saatler süren dev dalgalara ve şiddetli yağışa neden olacağı belirtiliyor.

Yetkililer Maria'nın yaklaşık iki hafta önce Karayipleri ve ABD'nin güney sahillerinde büyük yıkıma neden olan Irma'nın seyrine benzer bir seyir izlediğini açıkladı.

Alman ordusu afetzedeleri taşıdı

Alman Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Karayipler'deki etkili olan kasırgalar nedeniyle şimdiye kadar 300 kişiyi güvenli bölgelere nakletti. Alman haber ajansı Dpa'ya konuşan ordu yetkilileri, A4000M tipi iki nakliye uçağının yardım malzemelerini Sint Maarten/Saint-Martin adalarına taşıdığını ve tehlikeli bölgelerdeki insanları da komşu adalara naklettiğini söyledi. Zaman zaman Alman ordusuna ait farklı nakliye uçakları da bölgede lojistik destek veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, MK/BÖ