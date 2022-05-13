Porto Riko açıklarında tekne alabora oldu: 11 ölü

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Porto Riko yakınlarında bir teknenin alabora olmasının ardından 11 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın kurtarıldığı ifade edildi.

ABD Sahil Güvenliği Sözcüsü Ricardo Castrodadi perşembe günü alabora olan teknede kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini ifade ederken, "toplu kurtarma çalışmalarının" devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar 20 erkek ve 11 kadın, toplamda 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Alabora olan tekneden kurtarılan 8 Haiti vatandaşının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Teknedeki tüm yolcuların hangi ülkelerin vatandaşları oldukları belirlenemese de kurtarılanların göçmen olduklarına inanılıyor.

Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nden insanlar ülkelerindeki yoksulluk ve şiddetten kaçmak için deniz yoluyla Kuzey Amerika'ya geçmeye çalışabiliyor. Bölgede son zamanlarda birkaç kaza daha yaşandı. Geçen cumartesi günü ABD Sahil Güvenliği ve Dominik donanması Mona Pasajı'nda 68 kişiyi kurtarmıştı.