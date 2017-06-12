Porto Riko ABD eyaleti olmak istiyor

ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko'da yapılan halkoylamasına katılanların hemen tamamı bölgenin eşit hakları haiz ABD eyaleti olarak tanınması yönünde oy kullandı. Katılma oranının yüzde 23'te kaldığı referandumda Porto Riko'ya 51'inci ABD eyaleti statüsü tanınmasını isteyenlerin oranı yüzde 97,2 oldu. Porto Riko valisi halkın iradesinin gerçekleşmesi için çalışacağını açıkladı.

Porto Riko 1898 yılındaki askeri müdahale ile ABD'ye bağlanmış, 1952 yılında ise özerkliğe kavuşmuştu. Porto Rikolular ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyor ancak ABD'deki başkanlık ve Kongre seçimlerinde oy kullanamıyorlar.

Pazar günkü halkoylamasına seçmenlerin beşte dördü ilgi göstermedi ya da muhalefetin boykot çağrısına uyarak sandığa gitmedi. ABD'den bağımsızlık ilan edilmesinden yana olanların oranı yüzde 1,5; mevcut statünün muhafaza edilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 1,3 oldu.

Karayiplerin müflis adası

38 yaşındaki Porto Riko Valisi Pedro Rossello Neves göreve başladığı ocak ayından bu yana adanın ‘sömürge statüsünden' kurtulması amacıyla halkoylaması yapılması için çalışmıştı. Rossello oy kullanırken verdiği demeçte, koloni statüsünün izin vermediği ABD'deki haklardan Porto Riko halkının da yararlanabilmesini istediğini söyledi. Vali Porto Riko'nun 51'inci ABD vilayeti olarak bütün dünyada tanınmasına gayret edeceklerini belirtti.

İflas etmiş durumdaki 3,5 milyon nüfuslu Porto Riko ekonomik krizi atlatamıyor. Ada yönetimi 70 milyar doları bulan dış borçlar ödenemediği için mayıs ayında moratoryum ilan etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Afpd/AG, BÖ