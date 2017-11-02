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Spor

Porto kazandı, Kartal'ın son 16 bileti ertelendi

İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında Porto, sahasında RB Leipzig'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve grupta 2'nci sıraya yükseldi

02 Kasım 2017 03:44

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü hafta maçında Porto, sahasında RB Leipzig\'i 3-1 mağlup ederek puanını 6\'ya yükseltti ve grupta 2\'nci sıraya yükseldi.
Porto\'nun mabedi Dragao Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13\'te Herrera, 61\'de Danilo ve 90+3\'te Maxi Pereira kaydederken, mağlubiyetin ardından 4 puanla 3\'üncü sıraya gerileyen RB Leipzig\'in tek golü 48\'te Werner\'den geldi.
BEŞİKTAŞ\'A 1 PUAN YETİYOR
Almanya temsilcisi RB Leipzig\'in bu maçı kazanması halinde, temsilcimiz Beşiktaş son 16 turuna kalmayı garantileyecekti. Ancak Leipzig\'in kaybetmesiyle, Kartal\'ın son 16 turu bileti ertelendi. Siyah-beyazlı ekibe son 16 turuna yükselmek için son 2 maçtan 1 puan çıkartmak yetecek. Beşiktaş ayrıca 21 Kasım\'da Vodafone Park\'ta oynayacağı Porto maçında rakibini mağlup ettiği takdirde grup liderliğini de garantilemiş olacak.

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