Porto İstanbul'a 3 eksik ile geliyor

İSTANBUL-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto\'da 3 önemli oyuncu kadroya dahil edilmedi.

Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'la Salı akşamı karşılaşacak olan Portekiz ekibi Porto\'da, 3 önemli yıldız İstanbul\'a getirilmeyecek.Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares\'i kadroya dahil etmedi.

Portekizde oynanan ilk maçta forma giyen bu 3 isim İstanbul\'da olmayacak. Porto\'nun Beşiktaş karşısında forvette Aboubakar\'dan başka alternatifi yok.