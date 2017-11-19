T24 LogoT24 Logo
Spor

Porto İstanbul'a 3 eksik ile geliyor

İSTANBUL-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto'da 3 önemli oyuncu kadroya dahil edilmedi

19 Kasım 2017 21:10

İSTANBUL-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto\'da 3 önemli oyuncu kadroya dahil edilmedi.
Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'la Salı akşamı karşılaşacak olan Portekiz ekibi Porto\'da, 3 önemli yıldız İstanbul\'a getirilmeyecek.Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares\'i kadroya dahil etmedi.
Portekizde oynanan ilk maçta forma giyen bu 3 isim İstanbul\'da olmayacak. Porto\'nun Beşiktaş karşısında forvette Aboubakar\'dan başka alternatifi yok.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFALigi SalıBeşiktaşPortoLigi Beşiktaş SalıPortekizPorto Teknik Direktörü Sergio ConceiçaoMalili Marega OtavioTiquinho SoaresPortekizdePorto BeşiktaşAboubakar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24