Porto-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

Porto-Beşiktaş Maçı detayları

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Porto Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Porto Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 13 Eylül Çarşamba akşamı oynancak. Saat 21:45'te başlayan karşılaşma Tivibuspor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş’ta Devler Ligi mesaisi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Porto maçının hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Porto maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaydı. Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana sahada ısınma ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas idmanı yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı duran top çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maç ile sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.