Porto, 3 futbolcusunu birden satılığa çıkardı; taliplerden biri de Beşiktaş

Finansal Fair Play kıskacında olan Porto, kurtuluş planını Brahimi, Alex Telles ve Aboubakar üzerine kurdu.

Sporx'te yer alan habere göre; UEFA'dan kademeli olarak 2017-2018 sezonu için 20 milyon Euro ve 2018-2019 sezonu için de "maksimum bütçe açığı" yaptırımı alan Porto, önümüzdeki sezon hem transfer yatırımlarını geliştirmek hem de kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için Alex Telles, Brahimi ve Aboubakar'ın satışı için 100 milyon Euro'luk bonservis bedeli istiyor. Porto, bu 3 futbolcusuyla yollarını ayırarak nefes almayı hedefliyor.

Beşiktaş, Brahimi'yi istiyor

Sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 28 yaşındaki Brahimi için Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. Porto, Cezayirli futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı söylenen yıldız futbolcu için West Ham United, Sevilla ve Roma da devreye girdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Porto'dan Brahimi'yi iki sezon önce istediklerini ancak transfere izin verilmediğini açıkladı.

Brahimi'nin yanı sıra Alex Telles ve Aboubakar'ı gözden çıkartan Porto, bu sezon avrupanın en fazla asist yapan oyuncusu Alex Telles için 50 milyon Euro, Aboubakar için ise 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.