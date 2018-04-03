T24 LogoT24 Logo
Spor

Porto, 3 futbolcusunu birden satılığa çıkardı; taliplerden biri de Beşiktaş

Portekiz kulübü, Finansal Fair Play kıskacından kurtulmak istiyor

03 Nisan 2018 18:12

Finansal Fair Play kıskacında olan Porto, kurtuluş planını Brahimi, Alex Telles ve Aboubakar üzerine kurdu.

Sporx'te yer alan habere göre; UEFA'dan kademeli olarak 2017-2018 sezonu için 20 milyon Euro ve 2018-2019 sezonu için de "maksimum bütçe açığı" yaptırımı alan Porto, önümüzdeki sezon hem transfer yatırımlarını geliştirmek hem de kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için Alex Telles, Brahimi ve Aboubakar'ın satışı için 100 milyon Euro'luk bonservis bedeli istiyor. Porto, bu 3 futbolcusuyla yollarını ayırarak nefes almayı hedefliyor. 

Beşiktaş, Brahimi'yi istiyor

Sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 28 yaşındaki Brahimi için Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. Porto, Cezayirli futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı söylenen yıldız futbolcu için West Ham United, Sevilla ve Roma da devreye girdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Porto'dan Brahimi'yi iki sezon önce istediklerini ancak transfere izin verilmediğini açıkladı.

Brahimi'nin yanı sıra Alex Telles ve Aboubakar'ı gözden çıkartan Porto, bu sezon avrupanın en fazla asist yapan oyuncusu Alex Telles için 50 milyon Euro, Aboubakar için ise 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

ETİKETLER

PortoAlex TellesBrahimiAboubakarsatılıkfinansal krizbonservis100 milyon EuroBeşiktaşFikret Orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24