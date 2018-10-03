Porto - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2\'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Dragao Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 22:00\'de başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonu\'nundan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver\'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt, Simon Bennett yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şu şekilde:

PORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega, Brahimi

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş