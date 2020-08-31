Portland'da bir eylemcinin ölmesinin ardından Belediye Başkanı Wheeler ve Demokrat aday Biden, Trump'ı olayları teşvik etmekle suçladı

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Aşırı sağcı gruplar ile sistematik ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden "Black Lives Matter" eylemcilerinin karşı karşıya gelmesinin ardından bir kişinin vurularak öldürüldüğü Portland'ın Belediye Başkanı Ted Wheeler, ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

Wheeler, Trump'ın bu tür olayları teşvik ettiğini iddia etti ve "ABD'nin ihtiyacı olan şey senin durdurulman" dedi.

Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden konu ile ilgili açıklamasında iki taraftaki şiddeti de kınarken Trump'ın bu tür olayları "pervasızca teşvik etmekle" suçladı.

Trump'ın sıkça yaptığı "Hukuk ve Düzen" paylaşımlarına göndermede bulunan Biden, "Kendi destekçilerini kavga aramaktan vazgeçirememesi ne kadar zayıf olduğunu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Portland kentinde, siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve 3 aydır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde cumartesi günü aşırı sağcı gruplar sokağa çıktı. Yaklaşık 600 kişilik grubun birçoğunun arabasında Trump bayrakları olduğu görüldü. Bazı noktalarda aşırı sağcı grupların BLM protestocularına paintball silahlarıyla ateş ettiği görüldü. Trump, bu anların kaydedildiği bir videoyu paylaştı. AP muhabiri üç el ateş edildiğini söyledi ve bir kişi hayatını kaybetti. Öldürülen kişinin aşırı sağcı gruplardan birinin üyesi olduğuna inanılıyor.