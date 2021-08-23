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Dünya

Portland'da aşırı sağcılar ve aşırı solcular arasında sokak kavgası

Silah kullandığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı

23 Ağustos 2021 12:31

T24 Dış Haberler

ABD'nin Portland kentinde aynı zamanda protesto düzenleyen aşırı sağcı ve aşırı solcu gruplar arasında kavga çıktı. Göstericilere silah sıktığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. 

Reuters'ın aktardığına göre ateş açılması sonucu kimse yaralanmadı. Pazar günü tarafların birbirine ayı spreyi sıktığı ve arabalarının camlarını kırdığı ifade edildi. 

Portland Emniyet Müdürü Chuck Lovelli, cuma günkü brifinginde çıkacak kavgalara polisin müdahale etmeme ihtimali olduğunu belirttikten sonra, "Kimsenin gözaltına alınmaması kimseye suçlama yöneltilmeyecek demek değil" demişti. 

Portland geçen seneden bu yana siyasi kutupların sık sık karşı karşıya geldiği ve şiddet olaylarının yaşandığı bir şehir haline geldi.

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