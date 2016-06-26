Portishead, Jo Cox için Abba coverladı

Portishead, bir Neo-Nazi bağlantılı bir saldırıyla öldürülen İngiliz milletvekili Jo Cox'u anmak için Abba klasiği SOS’i söyledi.

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, 52 yaşındaki Thomas Mair tarafından öldürülmüştü. Cox’un “Bizi ayıran özelliklerimizden daha çok ortak noktamız var” sözlerinin yer aldığı video ile Portishead, 42 yaşında ölen politikacıyı ve onun mültecilere destek için gösterdiği çabaları andı.

Klipte Beth Gibbons siyah beyaz bir çekimde yalnız olarak kamera karşısına geçti. Şarkı ilk defa bu yıl ülkemizde de gösterime giren High-Rise filminde kullanılmış ancak videosu çekilmemiş ve single olarak piyasaya sunulmamıştı.