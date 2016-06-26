T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Portishead, Jo Cox için Abba coverladı

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, 52 yaşındaki Thomas Mair tarafından öldürülmüştü

26 Haziran 2016 20:23

Portishead, bir Neo-Nazi bağlantılı bir saldırıyla öldürülen İngiliz milletvekili Jo Cox'u anmak için Abba klasiği SOS’i söyledi.

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, 52 yaşındaki Thomas Mair tarafından öldürülmüştü. Cox’un “Bizi ayıran özelliklerimizden daha çok ortak noktamız var” sözlerinin yer aldığı video ile Portishead, 42 yaşında ölen politikacıyı ve onun mültecilere destek için gösterdiği çabaları andı. 

Klipte Beth Gibbons siyah beyaz bir çekimde yalnız olarak kamera karşısına geçti. Şarkı ilk defa bu yıl ülkemizde de gösterime giren High-Rise filminde kullanılmış ancak videosu çekilmemiş ve single olarak piyasaya sunulmamıştı.

ETİKETLER

Jo CoxAbbaPortisheadSOS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24