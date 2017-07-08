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Spor

Portekiz'in 'wonderkid'i İngiltere 2. Ligi'nde!

20 yaşındaki oyuncu, Portekiz U-21 Milli Takımı'nda 21 maça çıkıp 3 gol kaydetti

08 Temmuz 2017 15:28

Doğduğu ve forma giydiği Portekiz'de 'wonderkid' (geleceğin yıldız adayı genç oyuncu) olarak lanse edilen 20 yaşındaki Ruben Neves, İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton'a transfer oldu. İngiliz ekibi, transfer için oyuncunun kulübü Porto'ya 17 milyon Euro ödeyecek.

Porto forması giyen genç orta saha, geçen sezon Porto'daki performansıyla beğeni toplamıştı. Çok yönlülüğüyle dikkati çeken ve Avrupa'nın 'dev'lerini peşinden sürükleyen Neves, eski hocası Nuno Espirito Santo'nun yeni takımı Wolves'u tercih etti. Genç oyuncunun bu tercihi Avrupa basınında yankı uyandırırken kulüp, oyuncuyu 5 yıllığına renklerine bağlayacak sözleşmeyi de imzalattı.

20 yaşındaki genç orta saha, Portekiz'in U-21 takımının da yıldız oyuncularından. U-21 takımıyla 21 maça çıkan Neves 3 gole imza atarken, Portekiz A Milli Takımı ile de 2 maça çıktı.

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