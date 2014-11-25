Portekiz'in eski başbakanı 'yolsuzluk'tan cezaevine gönderildi

Portekiz tarihinde ilk defa yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınan eski Başbakan Jose Socrates, üç gün gözaltında tutulduktan sonra önleyici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Socrates'in avukatı Joao Araujo, basına yaptığı değerlendirmede, önleyici tutuklama kararını "adaletsiz ve yanlış bir karar" olarak yorumladı. Socrates ile gözaltına alınan iş adamı Carlos Santos Silva ile şoför Joao Perna'nın da önleyici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildiği, gözaltındaki diğer kişi avukat Santos Silva'nın ise şartlı tahliye edildiği bildirildi.

Portekiz'de 2005-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan sosyalist siyasetçi Jose Socrates para aklama, mali sahtekarlık gibi yolsuzluk suçlamalarıyla 21 Kasım Cuma gecesi Lizbon havaalanında gözaltına alınmıştı. 57 yaşındaki Socrates, 20 milyon avroyu bulan servetinin kaynağı ve 2011 yılında 2,8 milyon avro vererek Paris'te Eyfel kulesi manzaralı ev satın almasıyla bağlantılı olarak yolsuzlukla suçlanıyor.

Eski başbakan Socrates'i taşıyan araç mahkemeden çıkarken görüntülendi.

Portekiz'in cumhuriyet tarihinde mecliste çoğunluğu elde ederek 2005 yılında tek başına iktidara gelen ilk başbakan olan Socrates, aynı zamanda ülke tarihinde gözaltına alınan ilk eski başbakan da oldu. Portekiz basınında, siyaseti bıraktıktan sonra Paris'te lüks bir hayat yaşadığı iddia edilen Socrates, Nisan 2013'ten itibaren Portekiz devlet televizyonunda yorumculuk yapmaya başlamıştı.