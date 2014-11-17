T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Portekiz'de yolsuzluk istifası

Portekiz'de düzenlenen yolsuzluk operasyonu, İçişleri Bakanı Miguel Macedo'nun istifasıyla sonuçlandı. Operasyonda üst düzey kamu görevlisi 11 kişi yakalandı.

17 Kasım 2014 12:18


Miguel Macedo, Pedro Passos Coelho başbakanlığındaki merkez sağ hükümetin önde gelen isimleri arasında anılıyordu. Macedo, istifasını duyurduğu açıklamada, "Skandaldan sorumlu değilim. Ancak siyasi otoritem yıprandı. Hükümet, devletin otoritesi ve kurumların inandırıcılığına zarar gelmemesi için istifa etmeyi kararlaştırdım" dedi.

Geçen hafta düzenlenen yolsuzluk operasyonunun odağında "altın vize" isimli Schengen vizesi dağıtım uygulamasının bazı üst düzey yetkililer tarafından istismar edilmesi bulunuyor. Gözaltına alınan toplam 11 kamu görevlisi arasında Sınır Muhafaza Kurumu (SEF) Başkanı Manuel Jarmela Palos da yer alıyor. Operasyon çerçevesinde içişlerinin yanı sıra adalet ve çevre bakanlıklarına bağlı bir dizi resmi kuruma baskın düzenlendi. Savcılık zanlıları rüşvet, zimmete para geçirme, kara para aklama ve görevi suistimalle suçluyor.

Çinli yatırımcılara 'altın vize'

Portekiz'de borç kriziyle mücadele çerçevesinde "altın vize" ismiyle anılan uygulama başlatıldı. Belli maddi koşulları yerine getiren yabancı yatırımcılara Schengen vizesi veriliyor. Bunun için aranan koşullar arasında en az 1 milyon euro sermaye transferi veya 10 kişiye istihdam sağlanması ya da 500 bin euroluk gayrımenkul edinilmesi yer alıyor. Şimdiye kadar kadar büyük bölümü Çin vatandaşı bin 600'den fazla kişinin yararlandığı belirtilen uygulama Portekiz hükümetinin bütçesine bir milyar eurodan fazla ek gelir kazandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PortekizBakanı Miguel MacedoMacedo Pedro Passos CoelhoSchengenSınır Muhafaza KurumuBaşkanı Manuel Jarmela PalosDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24