Portekiz'de yolsuzluk istifası



Miguel Macedo, Pedro Passos Coelho başbakanlığındaki merkez sağ hükümetin önde gelen isimleri arasında anılıyordu. Macedo, istifasını duyurduğu açıklamada, "Skandaldan sorumlu değilim. Ancak siyasi otoritem yıprandı. Hükümet, devletin otoritesi ve kurumların inandırıcılığına zarar gelmemesi için istifa etmeyi kararlaştırdım" dedi.

Geçen hafta düzenlenen yolsuzluk operasyonunun odağında "altın vize" isimli Schengen vizesi dağıtım uygulamasının bazı üst düzey yetkililer tarafından istismar edilmesi bulunuyor. Gözaltına alınan toplam 11 kamu görevlisi arasında Sınır Muhafaza Kurumu (SEF) Başkanı Manuel Jarmela Palos da yer alıyor. Operasyon çerçevesinde içişlerinin yanı sıra adalet ve çevre bakanlıklarına bağlı bir dizi resmi kuruma baskın düzenlendi. Savcılık zanlıları rüşvet, zimmete para geçirme, kara para aklama ve görevi suistimalle suçluyor.

Çinli yatırımcılara 'altın vize'

Portekiz'de borç kriziyle mücadele çerçevesinde "altın vize" ismiyle anılan uygulama başlatıldı. Belli maddi koşulları yerine getiren yabancı yatırımcılara Schengen vizesi veriliyor. Bunun için aranan koşullar arasında en az 1 milyon euro sermaye transferi veya 10 kişiye istihdam sağlanması ya da 500 bin euroluk gayrımenkul edinilmesi yer alıyor. Şimdiye kadar kadar büyük bölümü Çin vatandaşı bin 600'den fazla kişinin yararlandığı belirtilen uygulama Portekiz hükümetinin bütçesine bir milyar eurodan fazla ek gelir kazandırdı.