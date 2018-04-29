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BBC Türkçe

Portekiz'de yangın: 95 yaşındaki engelli kadın kurtarıldı

Portekiz'de Cumartesi günü başlayan ve 62 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında, su deposunda saklanan 95 yaşındaki engelli kadın kurtarıldı. Engelli kadın ve 11 kişi, Nodeirinho köyündeki su deposunda altı saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

29 Nisan 2018 20:30

Portekiz'de Cumartesi günü başlayan ve 62 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında su deposunda saklanan 95 yaşındaki engelli bir kadın kurtarıldı.

Ülkenin ortasında yer alan başkent Lizbon'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Pedrógão Grande bölgesinde bazı köylere yangın nedeniyle ulaşılamıyordu.

Nodeirinho köyünde yangından saklanmak için su deposuna giren 12 kişi altı saat boyunca kurtarılmayı bekledi. 95 yaşındaki engelli kadın da su deposunda saklananlardan biriydi.

Portekiz'de orman yangını 62 can aldı

Kurtarılanlardan biri "Eğer su deposuna girmeseydik hepimiz ölecektik" dedi.

Onlarca kişi arabalarıyla yangından kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybetmişti.

Orman yangını hala belli bölgelerde devam ediyor.

Maria do Céu Silva otoban yakınlarındaki Nodeirinho köyündeki evinin su deposuna komşularını sokarak hayatlarını kurtardığı için kahraman olarak görülüyor.

Silva bu fikrin kendisine engelli annesini kurtarmaya çalışırken geldiğini söyledi.

Yerel basına konuşan Silva "Kocam beni kamyonete koydu, annem binemeyince bana "bırak beni yerde öleyim" dedi. Oğlumun yardımıyla annemi buraya getirdik. Her şey korku filmi gibiydi" dedi.

Güçlü rüzgar nedeniyle evlerinin çatılarının da uçtuğunu söyleyen Silva, 81 yaşındaki babasının da su deposuna girdiğini aktardı.

Köyün yakınlarında, 30 kişi araçlarında, 17 kişi de araçlarının yanında ölü olarak bulundu.

Yangından kaçmayı başaran Maria de Fátima Nunes ve kocası, otobanda kaçmaya çalışırken yangına yakalandıklarını aktardı.

"Kocamın kolu benim de göğsüm yandı. Çam ağaçlarının tepesi yanıyordu ve dallar arabaların üzerine düşüyordu. Dört bir yanı ateş sarmıştı. Kaçmaya çalışan arabalar birbirine çarpıyordu" dedi.

Portekiz polisi bir ağaca düşen yıldırımın yangına neden olabileceğini söyledi. Hava ısısının 40 dereceyi geçmesi ve yağmursuz fırtınalar yüzünden yangının yayılmasının hızlandığı açıklandı.

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