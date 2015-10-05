Portekiz'de seçimleri merkez sağ kazandı

Portekiz'de uygulanmakta olan kesinti politikaları açısından referandum niteliğindeki genel seçimleri, dört yıldır iktidarda bulunan merkez sağ koalisyon kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sosyalist Parti lideri Antonio Costa yenilgiyi kabul ettiğini belirtti ve Başbakan Pedro Passos Coelho'yu tebrik etti.

Merkez sağ koalisyon oyların yaklaşık yüzde 38'sinin alırken Sosyalist Parti ise yaklaşık yüzde 32 oranında oy aldı.

Coelho koalisyonun parlamentodaki mutlak çoğunluğu kaybettiği söyledi.

BBC'nin Lizbon'daki muhabiri Roberts, dört yıllık kesinti programının ardından koalisyonun oylarının hemen hemen üçte birini kaybettiğini belirtiyor.

Costa, koalisyon politikalarını devam ettirme sözü veriyor.

Ülkede işsizlik son 2,5 yıldır düşüş yaşıyor. Ancak birçok kişiye ekonomik iyileşmenin kırılgan olduğu görüşünde.

Seçimlerde Sosyalist Parti'nin solundaki adayların toplam oyları arttı.

Yunanistan'daki Syriza'ya benzetilen Sol Blok, 2011'deki oylarını iki kat artırarak yaklaşık yüzde 10 oy aldı.

Seçimlere 2011'deki gibi yine ortak giren Portekiz Komünist Parti ve Yeşiller de yaklaşık yüzde 8'lik oranla oylarını artırdı.